Desmatellada la xarxa criminal que va robar el coure a Montcada Bifurcació el 12-M

Desarticulat el grup criminal que hauria robat el cable a l’estació de Montcada Bifurcació que va provocar greus problemes a les línies ferroviàries de Renfe, el dia de les eleccions. Uns problemes que encara afecten quatre línies de Rodalies.

Els arrestats són tres homes i una dona multireincidents, que acumulen una vintena d'antecedents per fets similars. Entre els detinguts hi ha el propietari d'una empresa de gestió de residus. Aquest últim s'havia negat a permetre que li fessin inspeccions, i se sospita que rebia el material robat. Les primeres detencions es van produir el passat 22 de maig, quan dos d’ells van ser interceptats a Esparreguera per vigilants de seguretat de Rodalies després que s’hagués produït un robatori a la infraestructura. Els altres dos investigats van quedar detinguts aquest dijous, un a Santa Perpètua de Mogoda i l'altre a Sabadell. La investigació ha permès determinar que els detinguts tenien relació constant amb aquesta empresa gestora de residus on col·locaven el material sostret.

Organitzats i coordinats

Els quatre arrestats tenien rols diferents. Un dels homes i una dona, de 52 i 24 anys, s'encarregaven de cometre les sostraccions. Un tercer, de 26 anys, tenia funcions més executives, era el titular dels vehicles investigats i s'encarregava dels tractes relatius a la receptació del coure robat. Finalment, hi havia el propietari de l'empresa gestora de residus on els detinguts col·locaven el material sostret.Els implicats es movien amb una furgoneta i un vehicle. Carregaven el coure sostret en el primer vehicle i utilitzaven dues perxes per despenjar el cable de la catenària. Un cop el tenien a terra el tallaven, habitualment, amb una eina tipus radial. Els detinguts han passat aquest divendres al matí a disposició judicial.

Més operatius a tot Catalunya

Aquestes detencions arriben després que ahir els Mossos d’Esquadra ampliessin a tot Catalunya el nivell 2 del Programa Operatiu Específic Metall. El pla, que fins ara només estava actiu a la zona metropolitana i al Camp de Tarragona, busca prevenir els robatoris i la venda de coure, sobretot provinents d’estacions ferroviàries.

100 quilos de cable de coure

Precisament ahir, els Mossos van comissar més de 100 quilos de cable de coure d'una ferrovelleria de Reus, el propietari de la qual no va poder acreditar la seva procedència. És per això que se li va posar una denúncia administrativa. El Programa Operatiu Específic Metall ha portat a fer deu inspeccions en establiments d'aquest tipus. En concret, es van visitar quatre ferrovelleries a Tarragona, dues a Valls i la resta a Torredembarra, Reus, Cambrils i el Vendrell. Els agents van aixecar acta a Valls i Reus per irregularitats en les comunicacions obligatòries. A banda, es van fer controls policials on es van identificar diversos vehicles i conductors. I també s’ha detingut un home de 28 anys a Salou com a presumpte autor d'un delicte de furt en grau de temptativa. Els agents l'han pogut enxampar 'in fraganti' quan es trobava dalt d'una escala tallant el cablejat.