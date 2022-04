En aquest nou llibre l'home del temps Tomàs Molina ens explica com funciona la natura i la terra. Una reflexió que arriba en un moment clau pel futur del planeta, en ple canvi climàtic. El meteoròleg fa una crida a canviar la mentalitat i avisa que alguns dels canvis ja han arribat per quedar-se i no es pot fer marxa enrere.