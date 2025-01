Descobreix a quin lloc de Barcelona hi ha el despatx de Sherlock Holmes

El despatx de Sherlock Holmes es recrea a Barcelona amb mobiliari i objectes aportats per socis del Cercle Holmes, que se suma a l'important fons sherlockià donat pel col·leccionista Joan Proubasta. Sherlock Holmes, el llegendari detectiu de ficció sortit de la ploma d'Arthur Conan Doyle, té també a partir d'ara residència al Passeig de Sant Joan 26, a més de la londinenca Baker Street 221B. Ho podran comprovar els que visitin la tercera planta de la Biblioteca Pública Arús, on es custodien milers de llibres, pel·lícules, cartells i objectes que fa uns anys va donar un dels col·leccionistes sherlockians més grans del món, Joan Proubasta.

Ja no cal viatjar a Londres

En aquesta recreació s'hi poden observar tots aquells artefactes i peces que formen part de l'estereotip holmesià, com la lupa i la pipa, però també la xeringa amb què s'injectava cocaïna i la pantufla persa on guardava el tabac. Els sherlockians també identificaran el retrat d'Irene Adler, l'única dona que va admirar el misogin detectiu i l'únic adversari que el va vèncer a Escàndol a Bohèmia. I sobre la xemeneia, unes cartes travessades per un ganivet, que, segons es relata a El ritual dels Musgrave, era una forma peculiar de Holmes per classificar-ne la correspondència.