Desalojan a los vecinos del edificio adyacente al bloque que se hundió en Badalona

El alcalde de Badalona, Xavier García-Albiol, ha explicado que, tras la revisión realizada por los equipos técnicos de los Bomberos de la Generalitat y del arquitecto municipal, se ha ordenado el desalojo de todos los vecinos del bloque de pisos correspondiente al número 7 de la calle Canigó tras hallar una grietas que podrían apuntar a "un posible riesgo" de derrumbe. A partir de ahora se efectuarán de forma inmediata los trabajos para apuntalar el edificio.

No podrán volver esta noche

Los vecinos de los pisos más alejados de estas grietas podrán entrar para retirar sus pertenencias más básicas pero no así los inquilinos de los inmuebles situados más cerca de las grietas. El alcalde de Badalona ha podido hablar con algunos de los vecinos afecados y la gran mayoría tiene una alternativa propia para pasar esta noche. En todo caso, se han activado también los servicios sociales del consistorio por si alguna persona no tiene dónde dormir. Esta noche, a las 9h, se ha convocado una reunión formal para analizar la situación con todas las personas afectadas, ya que hay muchos vecinos que a esta hora no se encontraban en su casa.

En una atención a los medios de comunicación, García-Albiol ha reconocido que algunos vecinos del barrio están preocupados y ha pedido a la Generalitat crear una mesa conjunta para coordinar las acciones necesarias e inspeccionar todos los bloques que son de la misma promoción.

Se desconocen aún las causas del derrumbe

La inspección de hoy se ha hecho coinicidiendo con la entrada en casa de los vecinos del bloque derrumbado el pasado martes, el número 9 de la misma calle Canigó, en el que murieron tres personas. El juez había autorizado a los vecinos a entrar en sus domicilios acompañados de un agentes de los Mossos d'Esquadra y de un bombero para recoger petinencias básicas. Mientras tanto, la juez encargada del caso continúa con la investigación del caso. De momento, el informe sobre las causas aún no está cerrado.