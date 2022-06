“Hi ha una demanada creixent del cànnabis terapèutic”

Guillermo Bagaría demana “deixar enrere els estigmes relacionats amb el cànnabis i quedar-nos amb l'ús terapèutic”. El vocal d'oficina de farmàcia del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona també destaca que amb la regulació es garantirà la seguretat sanitària. “Actualment s'esta fent ús de recursos que no són medicaments com si ho fossin”, adverteix Guillermo Bagaría. També assenyala que hi ha dos medicament amb cànnabis però amb un elevat cost per als pacients. La comissió de sanitat i consum del Congrés ha aprovat un informe per regular el cànnabis amb finalitats medicinals. Ara, s'obre un període de sis mesos perquè l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris estudiï el dictamen i el faci encaixar en la legalitat.