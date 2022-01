Defunció d'una dona ingressada un mes a l'UCI després de sotmetre's a una lipoescultura

Segons han informat fonts properes a la família de Sara, s'ha presentat davant del jutjat de guàrdia una denúncia per homicidi imprudent al metge que estava al capdavant de l'operació on es van produir les lesions. La mort de la jove s'ha produït com a conseqüència de múltiples perforacions i lesions al ronyó, fetge, duodè, còlon i a l'intestí. Aquestes lesions, dutes a terme durant la intervenció estètica, li van produir peritonitis fecaloïdal i biliar, necrosi isquèmica de còlon ascendent, múltiples perforacions intestinals, perforació duodenal, necrosi de paret abdominal, laceracions hepàtiques, abscés retroperitoneal i evisceració. Així mateix, a la primera denúncia que va ser presentada estant Sara ingressada, s'instava a la Fiscalia que tant el metge com l'anestesista aportin tota la documentació necessària que acrediti la seva formació professional, així com mostres biològiques per a l'anàlisi toxicològica per possible consum de drogues. La Societat Espanyola de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica (SECPRE) ha fet de la seguretat del pacient el seu lema d'actuació i és el denominador comú de les innombrables activitats docents i de divulgació que es fan. Motivats per la creixent alarma social sobre la seguretat a les intervencions de cirurgia estètica, des de la SECPRE es reitera el compromís amb l'ètica professional, l'exercici responsable de l’especialitat i la informació veraç al pacient. La Cirurgia Estètica ha de ser realitzada exclusivament per cirurgians plàstics. L'extraordinària formació dels cirurgians de la SECPRE està fora de dubte i ho avala el prestigi internacional d'aquesta Societat. Cal assenyalar que la cirurgia estètica només està inclosa en un títol oficial d'especialista que és l'esmentat anteriorment de Metge Especialista en Cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora, que s'obté després de la Llicenciatura en Medicina, superar l'examen MIR i completar els 5 anys de residència en un dels serveis de Cirurgia Plàstica dels hospitals públics espanyols. Comentem a fons aquest succés amb el Dr. Joan Fontdevila, Secretari de la Fundació Docent de la Societat Espanyola de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica i Cap de Servei de Cirurgia Plàstica de l'Hospital Clínic de Barcelona.