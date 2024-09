DRETS SOCIALS

Debat obert sobre la Renda Bàsica Universal

Canvis de lideratge dins l’oficina per al Pla Pilot sobre la implementació de la Renda Bàsica Universal. El PSC posa al cap davant a Guillem Vidal per substituir Sergi Raventós, qui no va aconseguir dibuixar un pla amb suficients suports parlamentaris