David, un funcionari agredit per un pres: "Com que no som agents de l'autoritat, l'administració no fa res"

L'assassinat d'una cuinera de la presó de Mas d'Enric per part d'un reclús, que després es va suïcidar, ha desencadenat una onada d'indignació entre el personal dels centres penitenciaris catalans. Aquest crim ha estat el detonant, però els treballadors alerten que la inseguretat a les presons de Catalunya és un problema que ja fa temps que dura. Segons el sindicat CSIF, les agressions a funcionaris per part de presos s’han disparat un 300% en els últims anys. Concretament, mentre que el 2016 se'n van produir 151, l'any passat en van ser 582.

Una d’elles la va patir el David, que treballa a Brians 2. Va ser el 16 de març de 2023, ara fa un any. Tot va començar quan un intern va voler anar a la cel·la d’un company a donar-li alguna cosa. Un funcionari li va dir que havia de demanar permís i ensenyar el que portava. El pres va respondre amb crits i amb violència física contra el treballador. En David i una companya van anar a ajudar-lo. Ella va rebre una empenta que la va fer saltar pels aires i ell, un cop de puny a la boca.

"Em va deixar el llavi penjant i vaig haver d'anar a Urgències perquè me'l cosissin de forma intramuscular. Em van haver de posar 22 punts de sutura i vaig estar un mes sense poder menjar res que no fos triturat. També em vaig sotmetre a un tractament làser, però m'ha quedat cicatriu i he perdut mobilitat i sensibilitat al llavi", relata aquest funcionari.

En David lamenta que, després d’això, van voler que tornés a treballar quan encara no estava preparat, sobretot mentalment. Arran de l’agressió, va ser encara més conscient del risc que comporta la seva professió, i també de la indefensió que, assegura, pateixen els treballadors. "Nosaltres hem d'anar amb la força mínima indispensable, i ells van a cop net. Estem parlant de gent jove i molt forta, és difícil contenir-los. Hauríem de ser més funcionaris i tenir més mesures de seguretat", reflexiona.

"L'agressió els surt gratis"

D’altra banda, critica el poc suport que va rebre de les institucions. Recorda que els funcionaris de presons no es consideren agents de l’autoritat i que això els deixa més sols. "No és normal que t'agredeixin i la institució no faci res. Com que no som agents de l'autoritat, ells es renten les mans i hem d'anar nosaltres sols a judici i buscar-nos la vida. Al final, l'agressió els surt gratis perquè l'administració no fa res", lamenta.

Amb tot, en David creu que haurien de canviar moltes coses en la gestió de les presons. Espera que, arran de les protestes d’aquests dies, l’administració reaccioni.