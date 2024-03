Protestes i bloquejos a les principals presons catalanes per l'assassinat d'una treballadora

L’assassinat d’una cuinera a la presó de Mas d’Enric a mans d’un reclús ha generat una onada d’indignació i protestes entre els treballadors dels centres penitenciaris. Al llarg de tot el matí, els accessos de les principals presons catalanes han estat bloquejats amb barricades, de manera que ningú hi podia entrar ni sortir-ne. A aquesta hora, ja han començat a fer el relleu amb comptagotes alguns treballadors, però les mobilitzacions continuen.

Tot plegat és la resposta a uns fets que van tenir lloc aquest dimecres, quan un pres quefeia tasques a la cuina va matar la Núria, una de les cuineres de Mas d’Enric. Després, es va suïcidar. Precisament, aquest home complia una condemna d’onze anys per haver assassinat a ganivetades una dona. Això, però, no va impedir que la direcció de la presó decidís posar-lo a la cuina del centre, on, evidentment, tenia accés a ganivets. Aquest és un dels punts que és més difícil d’entendre per als treballadors. "Hauríem d'acurar una mica més... No es pot posar a la cuina un intern que ha matat una persona a ganivetades, per molt bon comportament que tingui. No només s'ha de tenir en compte el comportament dins de la presó", reflexiona Núria Nasarre, responsable d’UGT Presons i una de les concentrades avui a Mas d’Enric.

Per acabar-ho d’adobar, en aquest cas, el comportament del pres no era ni molt menys exemplar. Havia estat expedientat per agredir un altre reclús. Arran d’això, se’l va apartar temporalment de la cuina, però un cop superada la sanció, hi va poder tornar, segons els sindicats.

Critiquen la resposta institucional

En aquest context, la vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, ha demanat “calma i tranquil·litat” als treballadors. Per la seva banda, la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, ha sol·licitat una compareixença al Parlament, que encara no té data. També ha convocat una reunió amb els representants sindicals, però aquests l'han plantat. Diuen que no s'hi reuniran fins que no presenti la seva dimissió.

La resposta institucional ha indignat especialment els treballadors, sobretot perquè el Departament ha parlat de “dues morts violentes”, i no de l’assassinat d’una treballadora i el suïcidi d’un pres. Alberto Gómez, portaveu del sindicat CSIF, ha criticat la consellera Ubasart: "No veiem un 'mea culpa' a la seva gestió, tot el contrari: fa servir un vocabulari inapropiat, unes paraules que res tenen a veure amb els fets i res més. Per tant, el millor que pot fer és marxar, tot i que li queden dos mesos, i els funcionaris de presons creuarem els dits perquè no repeteixi en el càrrec".

Des del CSIF recorden que aquest crim a la presó de Mas d’Enric ha estat el detonant d’una situació que ja feia temps que denunciaven: asseguren que les agressions a funcionaris per part de presos s’han disparat un300% des del 2016. Concretament, diuen que l’any passat se'n van produir 582, mentre que set anys enrere se n'havien produït 151.