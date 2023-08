LA BRÚIXOLA D’ESTIU, AMB LOLA SURRIBAS

David Balaguer: "M'agrada més riure que el sexe"

El periodista David Balaguer ha estat l'últim convidat que ha passat per La Brúixola d'Estiu. Aquest any ha publicat "El digestiu de la veritat", un llibre en el qual reflexiona sobre la sinceritat, un concepte que alguns anhelen i d'altres intenten allunyar. Més enllà d'això, Balaguer també està avesat a reflexionar sobre altres temes com la idolatria, l'amor o la nostàlgia i ho ha fet a través d'un seguit de preguntes que li han enviat persones del seu entorn laboral i personal, com Xavier Pérez Esquerdo, Lorena Vázquez, Xavi Coral o Ana Boadas. Sobre el seu ofici, ha reconegut que la feina "juga un paper molt important" en la seva vida i ha ressaltat que en el periodisme "no has de mirar el rellotge".