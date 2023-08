Dani Alegret: "Els Amics de les Arts tenim corda per molt de temps. No ens separem, hem estat trapelles i ha estat molt divertit"

Jean Luc, Carnaval, L'home que treballa fent de gos, Semblava que fossis tu... Són algunes de les cançons que marquen el repertori dels Amics de les Arts. Avui, a 'La Brúixola d'estiu' hem conegut a Dani Alegret a través de les lletres del grup. En Dani assegura que "continuaria fent música encara que no tinguéssim èxit" i que de petit pensava ser arquitecte o, segons diu la seva mare, escombriaire. Un dels plats forts del grup són les seves lletres. En aquest sentit, en Dani explica que no obren el diccionari per inspirar-se i que són "uns apassionats de les lletres". Si hagués d'escollir una paraula, es quedaria amb 'idíl·lic' perquè té "un significat bonic i sona molt bé".