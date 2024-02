Curar la ceguera por afectación en la córnea ya es posible

Curar los problemas de visión y la ceguera de las personas con afectación en la córnea ya es posible. Lo ha conseguido un grupo de investigadores de la Universidad de Linkoping y de la empresa Linko Care Life Science, en Suecia. Este grupo ha desarrollado unas córneas artificiales, hechas a partir de colágeno de piel de cerdo, que han acabado demostrando que no sólo se pueden trasplantar córneas humanas. Esto supone, pues, un gran avance científico que permitirá facilitar mucho el trasplante de córnea, tanto a nivel logístico como económico, y hará que esta intervención tan complicada de llevar a cabo sea más accesible.

Unos resultados increíbles

Una vez fabricadas estas córneas, el grupo de investigadores tenía que probar su efectividad. Lo hizo con un estudio a 20 personas con afectaciones en la vista, en menor o mayor grado. Y los resultados fueron increíbles incluso para los propios investigadores: Todas las personas que recibieron el trasplante recuperaron su vista, incluso tres de las que presentavan problemas más severos recuperaron una vista perfecta.

Hay que recordar que este gran avance únicamente puede curar la ceguera con orígen en las afectaciones de córnea, no los otros tipos de ceguera.

Co-financiación catalana

Este proyecto ha sido viable gracias a la financiación, y una de las empresas que lo ha co-financiado es catalana: La Fundación Punt de Vista ha contribuido a que este proyecto sea una realidad con una gratificación económica a través de sus premios, los 'Point of View Awards'. En declaraciones a 'La Ciutat', el cofundador de Punt de Vista, Gabriel Mattioli, ha asegurado que participar en este proyecto "es una satisfacción increíble. Ser partícipe de un avance como este es un gran orgullo, ya que puede mejorar la vida de muchas personas". Uno de los momentos más gratificantes fue conocer la reacción de las personas que recibieron el trasplante: "Evidentemente no pude hablar directamente con esas personas, pero desde el grupo de investigación se nos dijo que no se lo podían creer, fue un momento muy emotivo".

Accesibilidad universal

Tal y como nos explica Mattioli, "hasta ahora los trasplantes de córnea eran realmente complicados, porque la córnea humana es muy difícil de conservar, pero con este avance ponemos al alcance de todo el que lo necesite la posibilidad de recuperar su visión. Gran parte de los casi 13 millones de personas que sufren afectaciones en la córnea viven en países con unos ingresos bajos o medios, y este avance permite accesibilidad universal".