Cuatro finales

Si observamos el calendario es muy parecido el de ambos equipos y parece que tiene la misma dificultad. Un solo traspiés del Girona, un empate y todo victorias del Barcelona sería suficiente para que los Blaugrana recuperaran tan preciado puesto. Y es verdad que hay terreno donde puede dejarse puntos el Girona, máxime cuando fuera de casa, no se ha mostrado tan regular esta temporada. Hoy comienza en Vitoria ante un equipo ya salvado y que no se juega prácticamente más que la honrilla. Nunca sabes si eso es mejor o peor puesto que da la impresión de que jugarán cómodos y podrán poner en aprietos al equipo de Michel. Se me antojan más complicados, los otros dos encuentros que va a tener a continuación, la Visita del Villarreal a Montilivi, equipo que se estará jugando Europa y que tiene un gran potencial futbolístico de la mano de Marcelino, y el encuentro en Mestalla frente al Valencia en la penúltima jornada también con aspiraciones europeas del joven equipo valencianista qué tan aceptable Campaña está haciendo. Si supera todo esto sin problemas, el Girona terminará en casa frente al Granada en lo que debería ser ya un auténtica fiesta. Depende de sí mismo y por tanto, si tropieza se le habrá esfumado al Barcelona, otro de los objetivos de la campaña, la segunda plaza.

Se me antoja cuanto menos complicado que vaya a ganar los 12 puntos, y aunque podría hacerlo lo normal es que tropiecen alguno de los enfrentamientos. Pero otro tanto le ocurre al Barcelona. Si quiere ser el segundo me da la sensación de que solo le vale ganar los cuatro enfrentamientos finales del campeonato. Tampoco es fácil su calendario, ya que recibe a la Real Sociedad, que se juega sus últimas opciones europeas y que sabemos que practica un fútbol muy brillante, de los mejores de la categoría, la visita Almeria, que parece la más accesible de los cuatro enfrentamientos con el conjunto andaluz, ya descendido, recibir a un Rayo Vallecano, que debe estar ya salvado a esas alturas de la temporada y viajar a Sevilla, donde los Hispalenses no se juegan nada, pero a buen seguro no querrán Ser derrotados.

Veo capaz al Barcelona de ganar los 12 puntos a pesar de que no ha habido muchas veces esta temporada que haya conseguido cuatro partidos consecutivos, pero desde luego su irregularidad no invita a pensar que lo vaya a conseguir. Si no lo logra, me da la sensación de que el Girona será el segundo clasificado por méritos propios. Una vez más el Barcelona sin margen de error.