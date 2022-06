La Central Sindical Independent i de Funcionaris preveu que aquest estiu hi haurà 560 llits menys als hospitals de la Vall d'Hebron i l'Hospital Universitari de Bellvitge. Silvia Martínez també indica que “falta personal” i el que hi ha està esgotat per la pandèmia. Segons el sindicat, la Vall d'Hebron i Bellvitge acumulen 295 treballadors de baixa per covi i més de 1.000 professionals de baixa per diferents circumstàncies