Cristian Olivé, professor de educació secundaria i escriptor

És conscient que hi ha continguts que s'han d'aprendre, però ell aposta per motivar als estudiants perquè aprenguin descobrint i es converteixin en persones creatives, reflexives, amb esperit crític i amb ganes de saber més. Ferm detractor dels exàmens, deixa clar que no es va fer professor per a donar notes sinó per a ajudar a pensar i a aprendre. El sistema obliga a realitzar aquests temuts controls, però Olivé aposta pels "assajos d'exàmens" i perquè els mestres no condicionin tota la nota al resultat d'aquest exercici sinó que només sigui un percentatge reduït. Avui hem comentat amb ell qüestions com la fòbia escolar, l'ensenyament en català o castellà, si les vacances d'estiu són massa llargues per als nens, i molt més.