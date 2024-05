Crisis ferroviaria en Catalunya: Los usuarios piden respuestas

El pasado 12 de mayo Catalunya decidía el próximo gobierno autonómico, con millones de catalanes y catalanas llamados a las urnas. Pero no fue una jornada como las otras. Y es que, a primera hora de la mañana, un nuevo robo de cable de cobra en uno de los tramos de vías acabó sumiendo a Catalunya en un auténtico caos. Y es que el robo de cable provocó también varias sobrecargas que provocaron incendios en algunos tramos. Todo ello hizo que ningún tren pudiera llegar a Barcelona.

La 'Sindicatura de Greuges de Catalunya' exige información

Y así seguimos hoy. Días después del incidente muchos trenes siguen sin poder dar un servicio completo y se mantienen muchas de las incidencias en la entrada a Barcelona. Por este motivo, la Sindicatura de Greuges de Catalunya ha abierto una actuación de oficio, donde reclama información a las entidades y organismos responsables porque entiende que el ciudadano tiene que disponer de un derecho básico como la información y la movilidad.

En 'La Ciutat' hemos podido hablar con el responsable de Derechos Sociales y Consumo de la 'Sindicatura de Greuges de Catalunya', Jordi Sánchez, que ve "varios problemas que derivan del gran problema que tenemos con la gestion de las infraestructuras ferroviarias. Lo primero que pedimos en esta situación de emergencia es una garantía de que se den las informaciones oportunas y sobretodo los servicios alternativos necesarios para que estos usuarios habituales de las líneas afectadas que no pueden llegar a su destino dispongan de soluciones que sean ciertas, en el sentido de que haya información, y que sean lo máximo de eficientes posible", pide Sánchez.

La Sindicatura, con hilo directo con las instituciones gubernamentales, confirma que "no hemos tenido respuesta a pesar de reclamar. Hemos pedido que se nos informe y que sobretodo se informe a la ciudadanía sobre una previsión, porque las personas tienen derecho a saber cuando se podra volver a la normalidad. Somos conscientes que es una avería importante, hemos sabido que todo puede tardar meses, pero hay que garantizar el derecho a la información para evitar aún más perjuicio de los que hay".

Por si la gravedad de la situación no fuera suficiente, esta crisis en el tren debido al robo de cable de cobre ha desembocado en un intercambio de reproches entre Mossos, Renfe y Adif, que se pasan la pelota a la hora de asumir responsabilidades. Para Sánchez, la Sindicatura tiene que mantenerse al margen: "Nosotros no entramos en discusiones entre instituciones. Sí que hemos pedido información del incidente, y lo hemos hecho no sólo a los gestores de las infraestructuras sinó también al departamento de Interior, tanto la información como su opinión sobre un hecho que se produce desde hace unos cuantos años como el robo de cobre. Las disputas entre administraciones no forman parte del plano de acción de la Sindicatura, pero las disputas no pueden esconder las soluciones y distraer a las administraciones a la hora de proporcionar información veraz y fluida", lamenta Sánchez.

Hoy en día, Catalunya acumula el 42% de robos de cable en todo el estado, casi la mitad. Para el responsable de derechos sociales de la Sindicatura "no tenemos ningún motivo para que pase eso ni tampoco queremos especular, por eso hemos pedido la información, en este caso a los Mossos d'Esquadra. Con esto no queremos decir que la responsabilidad sea de Mossos, porque Renfe es quien gestiona este servicio, pero lo que tenemos que saber ya es la magnitud del desastre y las medidas que se van a tomar para que las incidencias se minimicen. Creemos que el robo de cobre es un hecho concreto que genera incidencias, pero también vemos que el mantenimiento de estas infraestructuras agravan las consecuencias de estos robos, asi que lo que toca es ver con qué urgencia, qué calendario y con qué recursos se refuerza el servicio para que estas incidencias no afecten tanto", reclama Sánchez.

'Perquè no ens fotin el tren'

Esta nueva y gran incidencia en el servicio de tren ha vuelto a hacer evidente la fragilidad de la línea R3, que va de Puigcerdà a Barcelona pasando por Vic. Aún hoy los usuarios no pueden hacer todo el trayecto completo y tienen que optar por alternativas que no siempre funcionan como deberían, como un bus lanzadera de Montcada i Ripollet.

Esto ha provocado que un grupo de vecinos de la comarca de Osona haya creado una plataforma llamada "Perquè no ens fotin el tren" (Para que no nos jodan el tren). En 'La Ciutat' también hemos hablado con el portavoz de esta plataforma, Marc Janeras, que recuerda que "llevamos muchos años batallando por la R3. Todo Rodalies tiene un problema y la R3 es su gran exponente, es el resultado de un problema de décadas de desinversión, de dejadez. Llevamos años luchando, y ahora esta nueva incidencia exemplifica esta situación, una infraestructura vulnerable que peta demasiado a menudo y que es tan débil que la resolución de los incidentes es muy lenta. El tren no llega a Barcelona y la previsión es que no antes de dos meses se pueda solucionar, y esto es inasumible".

Sobre las alternativas que ha ofrecido Renfe y el departamento de Interior, Janeras explica que "este tramo de Montcada Ripollet se tiene que hacer en autobús para entrar a Barcelona. El tema de la información, del que ha hablado mucho la Sindicatura, lo estamos reclamando desde hace tiempo, siempre se nos dice que lo van a mejorar pero luego falla en sus bases más fundamentales. La primera información fue que circularían dos trenes a la vez, y esto desconcierta en cuanto al tiempo, porque a un tren lento le añades una incerteza de media hora, y además tienes un enlace de autobús sin horarios. Cuando bajas del tren tienes el bus pero no sabes cuando lo vas a coger y con qué tren enlazas. Además con el cambio de horario han eliminado un tren, que agrava aún más la situacion. A cada colada perdemos una sábana, cada decision es en nuestra contra", lamenta Janeras.

Para Janeras, uno de los grandes problemas de las empresas e instituciones que gestionan el servicio de tren "es la sensacion de que Renfe se dedica a mover trenes y toma las decisiones basadas en su operativa, no priorizando la movilidad de las personas. Para ellos parece que somos algo que sobra y que sólo hace que quejarse y poner problemas. Falta un cambio de mentalidad muy grande, el usuario tiene que ser el centro y las decisiones tienen que tomarse partiendo de garantizar su movilidad. Desde Interior se ha trasladado que "aún gracias que no ha sido más", que todo se esta haciendo bien, y eso no toca".

Sobre la fragilidad de la línea R3, recuerda que "es una linia como las otras pero tiene la debilidad de ser de vía única, lo que hace que sea vulnerable. Nos encontramos que este deficit de tantos años de mantener via unica nos penaliza. Hemos luchado, ahora vemos algunos avances como el proyecto de doblar las vias, pero aun falta mucho, y en algunos tramos no está garantizada la fiabilidad, es la sensaciónd e que siempre perdemos. Es una absoluta irresponsabilidad y negligencia".

Janeras ve en Adif, Renfe y la Generalitat "el monstruo de tres cabezas, y llevamos tiempo viendo cómo se pasan la pelota cuando hay problemas. Es irresponsable que el conseller de Interior diga que se está haciendo bien. Si dejo la puerta de casa abierta me van a entrar a robar, y da la sensación de que no se ha protegido como se tiene que hacer toda la vía. Aparte de un discurso victimista, nunca se ha dado ninguna solución, y sólo encontramos excusas, y quien paga siempre somos los usuarios", denuncia Janeras.