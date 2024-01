Un 'criptogihadista' detingut a Barcelona

La Guàrdia Civil ha detingut a Barcelona un home per fiançar el gihadisme a través de criptomonedes.

El detingut era el titular de diverses direccions de criptomonedes que operaven en tres xarxes diferents i estaven vinculades amb múltiples direccions, conformant un entramat amb ramificacions en diversos països amb la finalitate captar fons i transmetre'ls en favor del grup terrorista DAESH.

Finançament terrorista amb criptomonedes

Des de l'aparició de les criptomonedes, el Servei d'Informació de la Guàrdia Civil ha implementat activitats de recerca sobre aquest nou mètode de transmissió de valor amb la finalitat de prevenir i detectar que es puguin finançar activitats terroristes.

Aquest vessant de finançament terrorista a través de criptomonedes s'ha desenvolupat des de començaments de la dècada passada, havent augmentat la seva intensitat des de llavors i, especialment, després de la pandèmia de COVID-19.

La situació sanitària viscuda l'any 2020 va servir com a catalitzador d'aquesta nova amenaça per a la seguretat, propiciant-se l'aparició de noves tendències terroristes especialitzades en l'àmbit econòmic per a compensar, entre altres aspectes, la pèrdua de mobilitat personal que va quedar restringida en diversos països per motius sanitaris.

D'aquesta manera, aquests sofisticats mitjans actuals de finançament promoguts per criptogihadistas plenament especialitzats compliquen severament les recerques dels serveis de seguretat.

Detenció del 'criptogihadista'

És en aquest punt on la cooperació internacional s'erigeix com un dels instruments més determinants per a poder neutralitzar aquestes xarxes. I és que que l'activitat desenvolupada a través de les mateixes és cada vegada més important i ha passat a constituir una de les prioritats de les agències de seguretat en la lluita contra el terrorisme.

L'activitat desenvolupada per la xarxa amb la qual estava relacionat el detingut no havia passat desapercebuda per als serveis de seguretat internacionals, ja que comptava amb un gran impacte en forma de grans moviments econòmics.

Detingut un criptogihadista a Barcelona | Guardia Civil

Així, durant la present recerca s'ha comptat amb la participació destacada de la DGSI francesa, l'FBI, la SÄPO sueca i Europol. Així mateix, a nivell nacional s'ha comptat amb la participació del CNI.

El detingut ha estat posat a disposició judicial havent estat decretada la mesura d'ingrés a la presó provisional.