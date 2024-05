La Creu Roja de Catalunya va atendre 400.000 persones en situació de vunerabilitat el 2023

Durant el 2023, la Creu Roja de Catalunya va atendre unes 400.000 persones. D’aquestes, un 40% estaven en extrema vulnerabilitat. És a dir, han hagut de recórrer a la Creu Roja per cobrir necessitats bàsiques d’alimentació, higiene, material escolar o ajuts per fer front als subministraments bàsics.

La xifra més alta des de 2019

Es tracta de la xifra més alta dels darrers 5 anys, abans de la pandèmia de la covid-19. I és que, tot i els esforços abocats en la lluita contra la cronificació de la pobresa durant els últims anys, cada cop és més gent la que necessita ajuda.

Una de les causes principals, segons el president de Creu Roja Catalunya, Josep Quitet, és la inflació dels preus dels productes bàsics, dels aliments i dels subministraments.

La pobresa emmalalteix

També s'han detectat més persones pobres que pateixen malalties a les quals no poden fer front correctament per culpa de la vulnerabilitat econòmica. I no només això, sinó que la coordinadora de Creu Roja Catalunya, Anna Sabaté, ha matisat que la pobresa causa problemes de salut.

En aquest sentit, l’organització ha detallat quins són els seus reptes de cara al 2027. Entre els més destacats està el d'incidir sobre la pobresa extrema, l’augment de vulnerabilitats i la soledat no volguda.