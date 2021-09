A la secció de Corresponsabilitat d’avui, amb el suport del Col.legi i Associació d’Agents de la Propietat Immobiliaria de Catalunya, parlem amb Guiomar Todó, Directora General Adjunta de la ONG EDUCO que ens explica com han augmentat les xifres de pobresa infantil a causa de la pandèmia de la Covid19, com estan treballant desde Educo i com concil.lien les families on hi ha pobresa infantil