Corresponsabilitat amb Ester Sanmartin

Al programa d’avui estem molts contents de comptar amb l’Ester Sanmartín, ella és violinista, es va formar a l’ESMUC, l‘Escola Superior de Música de Catalunya una de les institucions més prestigioses del país, i des de fa 15 anys es dedica a la docència d'aquest instrument.. L’Ester però, ha fet tot això amb un handicap extra, i és ella té un 80% de pèrdua auditiva, és a dir que pateix el que es coneix com sordesa profunda amb la qual normalment la gent té molts problemes inclús per parlar, i per això creiem que és molt interessant poder conèixer la seva història. Participa la gala Más IN de la Fundación SIFU, celebrada al Liceu.