A la secció Corresponsabilitat amb Carles Villalonga, Vicepresident de Fundació Roure a l’espai del programa on volem parlar amb tot tipus de persones de diferentes ámbits de la societat per coneixer com gestionen les responsabilitat familiares i la conciliació entre vida familiar i professionals sobre la corresponsabilitat que tenim tots en general com a membres de la societat.