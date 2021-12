Al programa d’avui entrevistem a Ana Manent, organitzadora del Market Solidari per recaptar fons per la recerca del Càncer infantil que se celebra del 9 al 18 de desembre al Natura del carrer Pelayo 38. Els fons que es recaptin es donaran a l’Hospital de Sant Joan de Deu de Barcelona per a la recerca del cancer infantil