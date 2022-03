L'autora de 'La ventana de los cernícalos' (Grijalbo) ens proposa una història amb moltes finestres. Una d'aquestes és el lloc que escullen un xoriguers per niar. Però en una altra finestra no hi ha ningú que tregui el cap. Hi resideix un artista confinat en una cadira de rodes.

Ana Ruiz Echauri ens planteja un relat sobre l'eutanàsia. “Continua sense entendre's que les persones tinguin dret a tenir una mort digna”, lamenta l'autora.