Construint l'home feminista

Del feminisme se n'està parlant molt des de fa temps, ja sigui perquè afortunadament l'activisme segueix lluitant per defensar-lo o perquè el masclisme està fent massa soroll darrerament. Per això, la directora del blog 'Ellas deciden' Gemma Cernuda, també especialista en branding i en comunicació en femení, ha elaborat un estudi que pretén fer una radiografia sobre la percepció actual del feminisme. A través d'una enquesta a 181 persones i d'11 preguntes relacionades amb el feminisme ha aconsguit fer una radiografia sobre l'estat en el que es troba el feminisme. D'aquestes 181 persones, el 75% formaven part de la franja d'edat de 46 a 65 anys.

Una enquesta necessària

Preguntada pels motius que l'han portat a fer aquesta enquesta, la Gemma Cernuda ens ha explicat que "porto molts anys, més de vint, fent activisme des del feminisme i parlant de comunicació en femení, i quan en parlo veig que els públics que m'escolten son dones. Que està molt bé, però jo vull que els homes estiguin d'acord amb el discurs, perquè les dones ho patim cada dia. Porto 6 o 7 anys fent una croada una mica romàntica però necessito ajuda, estic convençuda que el feminisme és cosa d'homes i dones. He estat en taules rodones amb homes i estan mes alliberats i l'home vol estar al feminisme, volen estar al moviment. No es deixa de ser home per ser feminista. Volem donar el missatge que l'home incorpori el feminisme al seu missatge".

Menys home?

Què porta un home a ser feminista? Per què alguns homes sembla que senten que son menys homes per dir que ho son? Cernuda deixa clar que "és honest voler deconstruïr-se. No defenso el masclista recalcitrant, cabró, el que de veritat va a fer mal i s'aprofita del seu lloc de poder, de privilegi, per abusar, però és molt important que l'home vagi entrant, perquè les dones volen donar pas a l'home al feminista. S'ha d'aprendre perquè venim d'una època amb una educació molt diferent a la que hi ha ara. Es fàcil parlar de feminisme des de la nostra posició, però tenint en compte que a la societat hi ha persones de condicions i característiques molt diferents el que es vol es que l'home prengui consciència dels privilegis que té".

Feminismes dins del feminisme

Una de les crítiques que ha rebut el feminisme darrerament ha apuntat al feminisme més radical. Aquí, Cernuda diu que "des del 2018 parlo de feminisme amb homes, crec que una cosa que ens fa mal son els extrems, la polarització, tant d'una banda com de l'altra. El moviment que critiquen especialment és el que representa les anomenades 'feminazis', un terme odiós però que explica bé la postura d'odiar a l'home per ser home. Realment no hi ha tantes, però es fa més soroll si se les destaca. Hi ha diversos tipus de feminisme, depèn del teu discurs arribaràs a algunes dones o a d'altres no, per exemple el meu la feminista més radical no el valorarà positivament, al cap i a la fi ha d'haver de tot, el que sí que tinc clar és que l'home ha d'incorporar el discurs feminista. Imagineu-vos un empresari, un lider d'opinió o un esportista que el seu discurs contingui la paraula feminista, tandebò arribi aquest moment".

El cert és que aquesta enquesta que ha elaborat Cernuda dibuixa un home molt proper al feminisme, quan la realitat sembla que sigui un pèl diferent. Aquí l'autora de l'estudi reconeix que "tinc dubtes que realment hi hagi tant feminisme com el que surt a l'enquesta, en part perquè qui accedeix a fer una enquesta així coincideix amb el missatge, pot haver biaix, i en segon terme no sé si els homes en el seu entorn diari en parlen tant, m'encantaria saber si realment és així, però quan he parlat amb homes de feminisme cara a cara, amb alguns m'he sorprès que no creguin en el feminisme. Hi ha homes que després de tenir una filla diuen que ara saben el que es el feminisme, és una mica ridícul però si serveix perquè realment s'hi cregui i es digui cada dia que son feministes doncs molt millor".