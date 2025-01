El Consorci de la Zona Franca "necessita" l'ampliació de l'aeroport del Prat

Barcelona segueix el seu camí per convertir-se en la capital mundial de la indústria 4.0. Es recolza en el Consorci de la Zona Franca, que compta amb un pla estratègic fins el 2029. Es preveuen expasions, com la finalització de la segona fase del DFactory a finals del 2026. Això generarà l’arribada de més empreses, sobretot startups, i més talent que requeririan de bones infraestructures. "L’ampliació de l’aerport del Prat i el Corredor del Mediterrani son dos projectes fonamentals", assegura el delegat de l'Estat del Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro.

I com a empresa pública, més enllà de la sostenibilitat econòmica, vetlla pels interessos socials. Avui en dia el DFactory dona feina a 5mil persones de forma directe i el consorci en el seu conjunt fins a 130mil, comptant els indirectes. A més, ja treballen per implementar plaques fotovoltàiques als sostres de les fàbriques i centres que tenen llogats a la Zona Franca amb beneficis directes per Barcelona. "Estem plantejant que l'energia que generen vagi molt més enllà de la Zona Franca", assegura Navarro, qui afegeix que "estudiarem com arribar a empreses instal·lades a Barcelona o famílies" que visquin al barri La Marina del Prat Vermell.

Un 2025 que també estarà marcat per la temporada firal, que dona el tret de sortida el 4 de març amb la celebració del BWAW. Serà el preludi del SIL, un dels congressos de logística més importants del món, que viurà la seva 25 edició.

DFactory

Dins del Pla Estratègic del 2025 - 2029, el Consorci de la Zona Franca preveu ampliar els 17.000 metres quadrats que actualment té el DFactory, on hi operen unes 30 empreses. Amb una inversió d'uns 70 milions d'euros, volen habilitar 30mil nous metres quadrats, sent aquesta la segona de les tres fases que s'han marcat com a objectiu. Aquesta segona fase estarà enllestida, tal i com ha explicat Navarro, a finals del 2026.

Enguany multiplicaran el ritme de les obres perquè el cor industrial del Consorci s'integri millor tant amb la resta del polígon com amb la ciutat de Barcelona. El projecte preveu habilitar més carrils bici i millorar el trasport públic col·lectiu.