La consellera Capella denuncia "el silenci" d'alguns ministeris després de la convocatòria del 12M

En una entrevista a la Brúixola, la consellera de Territori de la Generalitat, Esther Capella, ha assegurat que l'índex de referència de preus de lloguer que ha establert el govern espanyol és "ineficient", ja que només baixa el preu del lloguer en el 37% dels supòsits, mentre que el català, que ara no es pot aplicar, arriba al 54% i, si s'apliquen els dos en confluència, el preu baixa en el 57% dels immobles afectats perquè "és un sistema més precís".

Capella ha anunciat que acudiran a la justícia si el govern espanyol no atén el seu requeriment. També ha assegurat que ara mateix "l'únic impediment legal que hi ha per aplicar l'índex català és la voluntat de l'Estat". La consellera ha assegurat que, davant aquest requeriment, la Moncloa no els ha donat cap resposta: "De moment, silenci (...) Des de l'anunci de convocatòria d'eleccions a Catalunya, hi ha un cert silenci en determinats ministeris de l'Estat i ho dic amb certa tristor".

La contenció no és suficient

La consellera, però, ha deixat clar que la contenció de rendes no funciona per si sola i cal que vagi acompanyada d'altres mesures. En aquesta línia, ha defensat la política d'habitatge de la Generalitat i el pla 10 mil que va anunciar ara fa un any el president de la Generalitat per incrementar el pla públic d'habitatge de lloguer assequible en 10 mil pisos fins al 2026, un 18% més que en l'actualitat. Capella també ha xifrat en el 70% d'execució el pla del govern català pel que fa a compra directa d'habitatge, promoció directa de l'Incasol i de la Generalitat de construcció d'obra nova, concertació amb el sector privat o l'aflorament de solars.

Crítiques a PSOE i comuns

Davant les crítiques de la líder dels comuns, Jéssica Albiach, per la falta d'inversió en la rehabilitació d'edificis, la consellera els ha recordat que van deixar perdre més de 1.200 milions d'euros en matèria d'habitatge en vetar l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat i també ha criticat la gestió del govern espanyol per definir l'accés als fons Next Generation que permetien subvencionar les tasques de rehabilitació: "Fins a on jo sé, els comuns també tenen una participació important en el govern espanyol. També ha advertit que les polítiques de subvenció per a la compra d'habitatge per part de PSOE i Sumar estan beneficiant als bancs, "estan subvencionant a les entitats bancàries".