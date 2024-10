Coneixem les claus de la menopausa

Avui 18 d'octubre és el dia Mundial de la Menopausa, jornada que té com a objectiu conscienciar, divulgar i explicar com canvia la vida amb la menopausa, i quins son els simptomes que avisen de l'arribada d'aquest canvi en la salut de les dones i les malalties derivades. Per reflexionar al voltant de la menopausa hem parlat amb la Luciana Bergamaschi, directora mèdica del primer centre especialitzat a Barcelona, Màxima.

Cuidar-se i conèixer la menopausa

"La menopausa es una etapa de transició de la dona, cada vegada hi ha més dones que estan en aquesta etapa i busquen ajuda i acompanyament dins de les seves necessitats, que son molt especifiques. La idea de Maxima es integrar totes les disciplines que tenen a veure amb aquest etapa i brindar acompanyament integral", explica Bergamaschi. A Maxima utilitzen des de la teràpia més bàsica a la més sofisticada: "Acupunctura o fisioteràpia son útils per tractar la menopausa. Els ginecòlegs es dediquen al tema més hormonal i després hi ha dones que necessiten un suport més psicològic, ja que la menopausa provoca nous ajustaments. D'altres dones necessiten assessorament en sexologia, o pacients que necessiten assessorament pel càncer de mama, ja que els arriba la menopausa abans, en aquest sentit l'acupunctura va molt bé. També tenim pilates per millorar la posició... moltes disciplines que atenen a aquestes necessitats que hi ha en aquesta etapa de la vida i que van des d'un grau més bàsic a més complexes depenent de cada cas".

Menopausa, càncer i estigma

Sovint es relaciona la menopausa amb el càncer de mama, però Bergamaschi és rotunda al assegurar que "el càncer de mama és el cancer més habitual en dones però no té cap relació amb la menopausa, te relació amb que les dones tenim determinades hormones que poden exposar més al cancer de mama". Aquí hi ha una bona part d'estigma, on encara hi ha molta feina per contrarrestar-lo: "La tendencia és considerar la menopausa com una etapa de declivi de la dona, quan l'etapa reproductiva ha acabat sembla que no tinguem cap altra funcio a la societat, com tambe passa amb l'edatisme. També és veritat que necessita una atenció especial, ja que hi ha simptomes que poden condicionar molt la vida de les dones, com en el seu moment passa amb la regla. També s'ha de prevenir l'osteoporosis o les malalties cardiovasculars, aixi que es necessari parlar del tema".

Preparar-se per la menopausa

Però com s'han de preparar les dones per afrontar una etapa de la vida que, en molts casos, suposa un daltabaix?: "La prevenció sempre es la millor medicina, i preparar-nos per conèixer els simptomes és la base de tot i és molt important. Les dones que tenen un estil de vida saludable tenen menys risc de tenir mals simptomes quan els arribi la menopausa. El 30% dels càncers es produeix per portar un estil de vida poc saludable, així que portar vida saludable és clau", explica Bergamaschi.

Pel que fa la salut mental, la directora mèdica del centre Maxima confirmar que "pot quedar tocada i és molt important cuidar-la. Com vivim aquesta etapa es fonamental. S'ha de conèixer com son els simptomes quan arriba, hem de conèixer quins canvis es produeixen. Es produeixen canvis cerebrals, i això és la realitat, no és ciència ficció. Hi ha la teoria infundada que les dones amb menopausa estan boges, i es molt important consienciar sobre això per desmentir aquestes tonteries. S'ha de poder passar el dol de saber que no podràs ser mare, tant per les que ja ho han estat com les que no. Hi ha estudis que asseguren que les dones menopausiques son mes felices", conclou Bergamaschi.