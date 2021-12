Conchita Villar: “Hem de ser conscients que es necessiten ajudes durant tot l’any, no només quan se celebra el Gran Recapte”

Segons les dades que ofereix l’Organització de les Nacions Unides per l’Alimentació i l’Agricultura, 1.300 milions de tones dels aliments que es produeixen al món per a consum humà es perden o malgasten. Gràcies al Banc d’Aliments i a iniciatives com el Gran Recapte, l’any passat es van arribar a repartir gairebé 30 mil tones d’aliments a nivell autonòmic. Aquí hi col·laboren entre d’altres entitats el Col·legi d'Enginyers agrònoms de Catalunya i per això saludem a hores d’ara a la seva degana, Conchita Villar.