A través de les declaracions de Pep Guardiola després que el Madrid eliminés al Manchester City de la Champions i de Luis Enrique després de la victòria del PSG que va eliminar al Barça, els assessors Alberto Gómez i Agustí Rodríguez analitzen com s'han de comunicar les victòries i les derrotes.

Alberto Gómez defensa que és més agraït comunicar des de la derrota perquè "és una mostra de responsabilitat i d'humilitat" i emets un "missatge de continuar lluitant". Per contra, Agustí Rodríguez considera que "la derrota frustra". En aquest sentit, qualifica l'estil de Guardiola de "sincer, humil i evangelitzador", mentre que defineix el de Luis Enrique com a "més provocador".