Com podem millorar la comprensió lectora?

En una entrevista a la Brúixola, el director de centre i membre de la junta de govern del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya, Joan Gamero, ens ha explicat que mals resultats dels estudiants de 4art de primària es deuen, en part, a la pandèmia. Al confinament a casa i al tancament de les biblioteques escolars. “La realitat social és la que marca l’evolució dels nostres alumnes”, ha apuntat Gamero, que també ha assegurat que molts estudiants són “molt més visuals” i “ni els mòbils ni els pantalles ajuden”.

Gamero s’ha mostrat d’acord amb les mesures del departament d’Educació per “potenciar les biblioteques escolars” i fomentar l’hàbit de lectura a través del joc. També ha defensat fer una avaluació dels resultats zona per zona i, si és possible, barri per barri per entendre la realitat de cada lloc i de cada escola.

Els quaderns d'estiu

També a la Brúixola hem aprofitat per parlar del passat i del present dels quaderns d’estiu. Ho hem fet amb el director dels mítics quaderns Rubio, Enrique Rubio. Un suport als estudiants en aquesta època de l’any que s’han modernitzat i que dels tradicionals problemes matemàtics i cal·ligrafia han passat a dedicar col·leccions al lettering i també a quaderns per als més grans de la casa.