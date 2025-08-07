Què és el poliamor? En què consisteix una relació poliamorosa?

Una definició sobre l’amor podria ser la següent: “L’amor és una construcció social que ha evolucionat al llarg del temps, influenciada per la cultura, la religió i l’economia. Avui, es redefineix en formes diverses com el poliamor, que desafien el model tradicional de parella.”
La Selena accepta aquesta definició, i afegeix que per ella, l’amor i les relacions són semblants a les amistats. En aquesta conversa, hem pogut entendre de primera mà com és la vida d’una persona poliamorosa, quines són les bases per tenir aquest tipus de relacions i sobretot, hem après que l’amor existeix de moltes més formes més enllà de les relacions tradicionals monògames.