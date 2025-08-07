POLIAMOR

Què és el poliamor? En què consisteix una relació poliamorosa?

La Selena Soro, escriptora, periodista i influencer, manté una relació poliamorosa i ens explicat la seva manera d’estimar, que s’allunya de les relacions tradicionals monògames

Una definició sobre l’amor podria ser la següent: “L’amor és una construcció social que ha evolucionat al llarg del temps, influenciada per la cultura, la religió i l’economia. Avui, es redefineix en formes diverses com el poliamor, que desafien el model tradicional de parella.”

La Selena accepta aquesta definició, i afegeix que per ella, l’amor i les relacions són semblants a les amistats. En aquesta conversa, hem pogut entendre de primera mà com és la vida d’una persona poliamorosa, quines són les bases per tenir aquest tipus de relacions i sobretot, hem après que l’amor existeix de moltes més formes més enllà de les relacions tradicionals monògames.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer