Com podem fer front a la cara menys amable del Nadal?

S’acosten les festes de Nadal i, tot i que en general les associem a moments bonics i feliços, per a moltes persones poden ser unes setmanes complicades. Conflictes familiars, problemes de parella o la pèrdua recent d'éssers estimats poden convertir aquests dies en un tràngol difícil de passar. És per això que a La Brúixola hem parlat sobre aquesta qüestió amb David Cueto, psicòleg al despatx Doctor Guilera, a Psicosedna a Esplugues i a Cepteco a León.

"És una època calenta", ha reconegut Cueto. Segons ell, s'ajunten molts factors: es trenca la rutina, els nens tenen moltes vacances, arriben les notes del primer trimestre, les parelles passen més estona juntes, hi ha molts àpats familiars... Tot plegat, diu, és una mena de bomba de rellotgeria que ho capgira tot.

La síndrome de la cadira buida

"Les primeres festes després de la pèrdua d'un ésser estimat són les més difícils", ha assegurat el psicòleg. Per fer front a aquest moment trist, Cueto proposa que les famílies aprofitin per fer-li una mena d'homenatge: "Podem posar cançons que li agradessin a la persona que falta o, si era d'un equip de futbol, per exemple, fer-ho servir com a temàtica".