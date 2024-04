Com han rebut els veïns de Gavà i els experts la proposta de Pere Aragonès?

En una entrevista a la Brúixola, l'alcaldessa de Gavà, Gemma Badia, ha mostrat la seva sorpresa, incredulitat i decepció davant la proposta del govern català per ampliar la capacitat de l'aeroport del Prat. A parer seu, es tracta d'una proposta "desafortunada" perquè "trenca la pau acústica" a Gavà i no servirà per promocionar Barcelona com "un hub intercontinental". També ha deixat clar que "no la poden acceptar". Badia ha qualificat de "surrealista" que el president de la Generalitat hagi proposat resoldre el problema del soroll reforçant l'aïllament de finestres o, fins i tot, comprar les cases dels veïns que no hi vulguin viure, com es va proposar a Barajas. L'alcaldessa ha assegurat que no es pot comparar una situació amb l'altra i, en to irònic, ha celebrat que els veïns de Gavà s'hagin de quedar tancats dies de casa durant tot l'estiu.



També ha advertit que la proposta podria "ser un precedent" per consolidar-la més endavant i no només durant 4 hores al dia durant els mesos de juliol i agost. Per tot plegat, ha deixat clar que "no la poden acceptar de cap de les maneres".





Una solució a curt termini



L'expert en gestió aeroportuària Lluís Sala ha explicat a 'La Brúixola' que la d'Aragonès és una "solució parcial i a curt termini" i que cal "treballar una proposta que ens asseguri la plena operativitat de l'aeroport en un futur". Aquest expert assegura que la proposta "tindria més sentit si es fes en períodes molt més amplis" i recorda que, en total, la temporada d'estiu va des de finals de març fins a finals de novembre. Sala explica que obrir les pistes independents "és un pas endavant", però considera que "són decisions estratègiques i crec que seria molt convenient consensuar-ho i avaluar-ho no només dins de Catalunya sinó que també amb el gestor aeroportuari".