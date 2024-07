Com és el dia a dia d'un escolanet de Montserrat?

No tothom pot dir que ha estat escolanet de Montserrat i per això volíem saber com és el dia a dia d’aquests nens. Per explicar-nos-ho, hem tingut a l’estudi el Joan Boixadera, un jove estudiant d’Humanitats que del 2014 al 2019 va cursar els seus estudis a l’escolania de Montserrat.

La vida d'escolanet

El Joan ens ha deixat clar que l’escolania no és tant tancada i antiquada com la gent pensa i que podien veure, fins i tot, els partits del Barça. També ens ha confessat que els primers dies allunyat de la família no van ser fàcils, però que els amics i l’entorn ajuden a millorar la situació.

Tot i que és conscient de que aquesta no és una decisió habitual pels més joves, no e penedeix d’aquells anys que tornaria a repetir sens dubte per poder gaudir de la seva passió, la música, a l’estil més pur.

No et perdis aquesta interessant entrevista amb el Joan Boixadera, antic escolanet de Montserrat.