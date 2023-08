Com afecten les altes temperatures a l'hora de dormir? El doctor Francesc Serra ho detalla a La Ciutat d'Estiu

Segarra detalla que, amb aquestes temperatures tan altes, el son profund es redueix i, per tant, el nostre organisme ho nota de forma destacada. El metge assegura que cada cop hi ha més consciència que cal protegir i cuidar el son, ja que és l'eina bàsica perquè el nostre organisme funcioni correctament. Segons el doctor Segarra, els aires condicionats serien “un excel·lent recurs” si es fes un ús correcte. A més, fer una migdiada, controlada en horari i durada, ajudaria a compensar les hores no dormides durant la nit.