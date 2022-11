LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Com afecta la cuina i els aliments que utilitzem en la nostra salut?

La dietista integrativa Marta Romera ens acompanya avui a La Ciutat Lleida amb els Petits plaers a reflexionar sobre el món de la cuina i de l'alimentació que portem i de quina manera afecta a la nostra salut. Més enllà de les tendències i la moda, l'alimentació saludable i els productes de proximitat són el millor aliat que hi ha per tenir cura de la nostra salut i per això convida a apel·lar a l'esperit crític i la consciència de conèixer i saber quins aliments comprem.