Collboni abraça les esquerres per aprovar els pressupostos

El batlle allarga la mà a negociar amb les dues formacions i, segons ha dit, està disposat a parlar de "les diferents peticions que puguin tenir". Unes paraules, les de Collboni, extretes del debat sobre l'estat de la ciutat que s'ha celebrat en el ple extraordinari de divendres.

En aquesta sessió extraordinària el PSC ha defensat l’acció que ha dut a terme l’executiu en el primer any i mig de mandat... tot i que l’oposició en bloc ha retret que l’informe no reflecteix la realitat a la capital catalana. Just després del ple extraordinari ha començat el ple ordinari de setembre, que ha estat marcat pel debat dels lloguers temporals i sobre la Copa Amèrica de Vela.

En aquest sentit, un dels primers punts aprovats ha estat la pròrroga de 6 anys de la possibilitat de l’Ajuntament d’exercir el dret de tanteig i retracte en la compra d’habitatges privats. I el govern municipal s’ha compromès a disposar d’una regulació efectiva dels lloguers de temporada i habitacions. Un text que ha comptat amb els vots a del PSC, els comuns i Esquerra.

Per una altra banda, Trias per Barcelona, PP i Vox hi han votat en contra perquè diuen que la norma dona l’esquena als propietaris. A més, defensen que els lloguers temporals són necessaris a Barcelona i que la crisi habitacional actual és culpa de l’anterior govern de comuns i socialistes.

Sobre la Copa Amèrica de Vela, el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha rebutjat l'auditoria externa proposada per Barcelona en Comú que demanava revisar les dades sobre l'impacte econòmic de l'esdeveniment. L’exalcaldessa Ada Colau ha rebut les crítiques de la resta de grups, que han instat a esperar al final de la competició per avaluar l’impacte de l’esdeveniment.