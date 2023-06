Colau s'acomiada sense un clar relleu

Aquest, però, no ha estat l’únic adeu. Fins a 22 regidors no repetiran en la propera legislatura. Alguns perquè pleguen, com és el cas de la històrica Montserrat Ballarín, del PSC, o Ferran Mascarell, de Junts. Altres perquè els seus partits s’han quedat fora del consistori, com és el cas dels regidors de Ciutadans i Valents.

L'adéu de Colau ha estat més emotiu. Després de 8 any al capdavant de l'Ajuntament barceloní, la líder dels comuns ha assegurat que "està per veure l'alcalde que surti el proper dissabte o els propers mesos, però en tot cas segur que jo ja no tornaré a presidir el ple".

Tot plegat quan falten tres dies per a la constitució de l’ajuntament i encara amb l’alcaldia en l’aire.

Pactes

Qui té més números ara mateix per agafar la vara d’alcalde és Xavier Trias, ja que és la força més votada i no hi ha cap candidat que ostenti la majoria absoluta. El tripartit d’esquerres, amb PSC, comuns i Esquerra, sumaria 24 regidors però no ha quallat cap de les fórmules possibles.

Tampoc la d’Ada Colau de repartir-se l’alcaldia amb Jaume Collboni i Ernest Maragall. El regidor de Barcelona en Comú, Jordi Martí, ha lamentat que "tant Collboni com Maragall estiguin mirant cap a la dreta en comptes de prioritzar un govern progressista".

Tot i això, Martí ha assegurat que intentaran un pacte entre les forces d’esquerres fins a l’últim minut amb generositat i imaginació. El ple s’ha de celebrar dissabte a la tarda però primer s'ha de resoldre la impugnació dels resultats per part de VOX. S’espera conèixer la decisió de la Junta Electoral Central al llarg del dia d’avui.

Per la seva banda, el PSC diu que no s'entendria que els comuns no actuïn amb la mateixa generositat que ells van tenir en investir Colau. Els socialistes remarquen la seva responsabilitat en el passat fins i en els plens del 2015 i el 2019.