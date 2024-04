El clásico de la liga

Fue el clásico de una liga. Un clásico que acabó por sentenciar una liga prácticamente de la misma forma que se había venido disputando largo de toda la temporada. Una derrota injusta provocada por errores propios y errores arbitrales que privaron al Barcelona de un mejor resultado que había merecido durante prácticamente los primeros 70 minutos de juego. Hubo varios condicionantes del resultado, en la primera parte, evidentemente las decisiones polémicas arbitrales como el inexistente penalti que provoca Lucas Vázquez que incomprensiblemente no revisó el VAR cuando es el futbolista, el que con su pie se acerca a Cubarsí para provocar que el árbitro pique y señale la pena máxima. No entiendo por qué el VAR no entra a revisar la jugada por más que haya contacto ya que se ve claramente en muchas de las tomas como lo provoca el jugador del Real Madrid. Si ya de por sí, esta jugada fue grave y condicionó el desarrollo del partido al empatar el conjunto blanco, no lo fue menos el posible gol de Lamine Yamal pues hay muchas tomas que dejan dudas sobre si la pelota entró o no. Aquí si es cierto que puede existir la duda de si la pelota entra totalmente o no y en ese caso es muy difícil que el árbitro decida conceder el tanto, lo que es lamentable es que nuestro fútbol profesional, en una competición de élite y que es un escaparate mundial, no exista la tecnología de Gol, que permita tener la certeza de una jugada tan importante como esa es claramente Gol o no.

Todo ello fue condicionando el partido de tal manera que un Barcelona superior al Madrid y que se pudo haber ido al descanso con un cero a dos o con una renta mayor, se fue con un empate inmerecido, habiendo sido muy superior a su rival, y habiendo dispuesto de las mejores oportunidades del encuentro. El Madrid daba la sensación de sestear y de conformarse con un empate que le era suficiente para acercarse al título de liga y minimizaba su cansancio ante la mayor frescura azulgrana. Eso fue hasta el descanso, pero a partir de ahí apareció el Barcelona fallón, de errores graves y capitales que tanto le han penalizado y que dieron ventaja al rival en momentos decisivos. Tras el providencial gol de Fermín, que está haciendo una temporada más que completa y que entró en un buen momento del partido, dando un buen nivel, llegaría la reacción final de los blancos con dos goles que le dieron prácticamente el título de liga.

En el segundo un gravísimo error de Cancelo en la marca permitió que tan solo un minuto después de haberse adelantado los Barcelonistas en el marcador empatara el Madrid y le diera alas a la recta final del encuentro.

El tanto final de Bellingham también volvía a mostrar las carencias defensivas del equipo que se descompuso en los últimos minutos y vio como le pasaba por encima el líder de la liga y seguro nuevo campeón.

En un solo partido vivimos muchas de las cosas que han marcado la temporada, incluida la mala suerte, las lesiones con el infortunio del holandés de Jong Que acababa prácticamente de volver a los terrenos de juego y se volverá a perder varias semanas.

No mereció esa derrota el Barcelona y además fue de la manera más cruel que podía producirse, en los últimos minutos con errores propios y errores arbitrales.

Es el clásico partido de esta liga.