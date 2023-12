D'una banda, ens ha parlat d'algunes de les curiositats que rodegen les festes nadalenques, com per exemple que, originariament, el Pare Noël era verd, o que al Japó mengen KFC per per cap d'any, entre d'altres moltes curiositats. I com que no podia deixar passar la secció sense fer cap recomanació, la Mercè també ens ha posat sobre la taula regals que podem fer al Nadal i que sempre tenen el seu bon resultat.