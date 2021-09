El president de la Federació d'Associacions de la Gent Gran de Catalunya, Josep Carner, recorda que no fa tants anys, rebiem a casa el programa de les festes de la Mercè i que era fàcil poder accedir-hi, mentre que ara tot està digitalitzat. A més, apunta a que avui dia, en plena pandèmia, la gent gran necessitaria espais propis per no juntar-se amb tanta gent, recordant les imatges que hem vist aquestes darreres setmanes a les Festes de Gràcia o Sants.