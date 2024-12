El Circ Raluy Legacy torna al Port Vell de Barcelona

El Circ Raluy Legacy torna un any més al Port Vell a Barcelona, en la que és una cita tradicional ja a la capital catalana. Per parlar d'aquest espectacle han vingut avui a La Ciutat Niedzeila i Emily Raluy protagonistes i creadores de Cyborg, el nou espectacle del circ, i ens han explicat que "per nosaltres és com estar a casa nostra, és una tradició". "Tot el món ens diu que un Nadal sense el Raluy Legacy no pot ser", explica la Emily Raluy.

Un espectacle més enllà de l'humà

"Fa tres setmanes que hem iniciat i encara estem en una etapa de 'enamoramiento'. Hem estat a Santa Coloma i a Calafell, i estem en un moment en el que tots els artistes encara estem nerviosos, amb brill a la cara, enamorats de l'espectacle i amb ganes de ensenyar-ho al tothom", diu la Niedzeila Raluy, qui assegura també que "és un espectacle estrany".

"Les nostres amigues que han vingut diuen que necessiten un ratet per digerir tot el que ha passat a l'espectacle perquè moltes coses molt estranyes, molts efectes especials, i combina la modernitat amb aspectes més clàssics", expliquen. "El Raluy Legacy és clàssic però també tenim molta modernitat, és una combinació perfecta", conclouen.