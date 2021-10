LA CIUTAT, AMB MARC NAVARRO

Un cibersegrest que va per llarg

A la Universitat Autònoma de Barcelona fan mans i mànigues per treballar amb certa normalitat després de l’atac informàtic de la setmana passada. Poc es devien pensar que, just quan es reprenia la presencialitat després d’any i mig de virtualitat, tot quedaria de cap per avall. Fins al punt que dilluns passat es van haver de suspendre les classes.