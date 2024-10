Catalunya és el territori de l'Estat amb més casos de gonorrea i clamídia

Catalunya és la comunitat autònoma amb més casos de clamídia i de gonorrea de tot l’Estat. Concretament, al llarg del 2023, es van registrar a casa nostra més de 15.000 contagis de clamídia i uns 13.000 de gonorrea. Això equival a unes taxes d’incidència de 194 i 165 casos per cada 100.000 habitants, respectivament. Unes xifres que eren força més baixes només un any abans, el 2022, quan estaven per sota dels 150 contagis de clamídia i al voltant dels 120 de gonorrea per cada 100.000 habitants. Així ho revela l’informe ‘Vigilància epidemiològica de les infeccions de transmissió sexual a Espanya’, elaborat per l’Institut de Salut Carlos III. L’estudi mostra una tendència a l’alça de les infeccions de transmissió sexual a tot l’Estat. A més de les malalties que tenen més pes a Catalunya, també preocupa la sífilis, amb més incidència a les illes Canàries, les Balears i la Comunitat de Madrid.

En parlem amb Jordi Baroja, director del Centre Jove d'Atenció a les Sexualitats, programa jove de l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius.