Catalunya tanca el 2024 amb un 2'9% d'IPC acumulat

La vida a Catalunya va ser un 2’9% més cara que el mateix mes del 2023 i l’IPC va augmentar tres dècimes respecte el novembre. Tot i superar l’objectiu marcat del 2% de Brussel·les, Catalunya tanca un 2024 amb creixement moderats i estables.

Ja hem deixat enrere l’increment descontrolat dels preus provocats per l’inici de la guerra a Ucraïna, que afectava de ple el subministrament d’aliments i d’energia. Pel que fa els aliments, la demanda pels àpats de Nadal ha tingut el seu impacte. Destaquen l’augment de preus del peix fresc i congelat, de la carn d’oví, porcí i de vaca i el pa. També van ser més cares les begudes alcohòliques i el tabac. Ara bé, els preus generals dels aliments van caure una dècima respecte el novembre. Entre altres, per la caiguda del preu de l’oli. La variació anual es va situar a l’1’9%.

I el fred ha provocat un increment dels preus relacionats amb l’habitatge. El consum de l’aigua, l’electricitat, el gas i altres combustibles s’ha traduït en un creixement del 7’1% respecte l’any passat.

D’altra banda, van créixer un 12% els preus dels paquets turístics, un 4% els dels restaurants i hotels, seguits pels de l’oci i la cultura.

L’índex de preus al consum ha tancat el 2024 en el 2,9% a Catalunya. No obstant això, portem tres mesos consecutius de pujada, una dada que pot generar inquietud entre consumidors i empreses. Però, és realment motiu de preocupació o forma part dels comportaments habituals en aquesta època?

L’augment de l’IPC durant tres mesos consecutius no ha de ser motiu de preocupació immediata. L’hivern, especialment amb les festes de Nadal, genera una pressió natural sobre els preus a causa de l’increment del consum en oci, compres i viatges. Sectors com el dels paquets turístics han experimentat pujades, reflex de l’alt interès per viatjar i moure’s.

Aquest context és positiu per a l’economia, especialment en territoris com el nostre, molt dependents del turisme i el lleure. En aquest sentit, el comportament actual dels preus s’alinea amb les expectatives i no presenta indicadors alarmants.

Pel 2025, però, s’observen incerteses que podrien afectar els preus i l’economia global. Factors com el possible impacte de polítiques més dures als Estats Units, derivades de l’elecció de Donald Trump, podrien introduir canvis als mercats. A més, una possible cotització favorable del dòlar enfront de l’euro afebliria la competitivitat de l’economia europea. Tot i això, en el curt termini no es preveuen canvis bruscos o una desinflació significativa, ja que la pressió sobre la demanda i altres factors dificulten un descens ràpid dels preus.