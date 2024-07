Catalunya lidera el repartiment dels Next Generation

Catalunya és la comunitat autònoma que més diners ha rebut provinents del Fons Next Generation. Fent balanç fins aquest mes de maig, la Generalitat celebra haver captat més 8.075 milions d’euros. I el més destacable de tot plegat és que la majoria de les ajudes han arribat a Catalunya a través de convocatòries sectorials o estatals. És a dir, que han estat repartides tenint en compte la competitivitat de les empreses.

De fet, suposen 8 de cada 10 euros que ha rebut Catalunya fins aquest mes de maig. Des de la conselleria d’Economia s’han mostrat satisfets, també per la mobilització que la Generalitat ha fet dels fons. Cal recordar que el pla de recuperació contempla d’altres formes de repartir els diners de forma directa tant per part de l’Estat com d’Europa.

Doncs avui en dia, el govern ja ha executat un 63% dels recursos ingressats. Un ritme que els permetrà, diuen, assolir l’objectiu de mobilitzar-los tots a principis del 2026. Lluny del límit marcat per la Comissió Europea l’agost d’aquest mateix any.

"Mecanisme de Correcció"

Ara bé, la Generalitat s’ha mostrat disconforme amb el repartiment que fa directament l’Estat. És més, reclamen fins a 900 milions d’euros pel que fa les assignacions dels Next Generation.

Aquesta és la cara negativa del balanç. Concretament, Catalunya rep l’11% de les licitacions estatals i entre el 8 i el 9% de les assignacions directes. "Aquests diners, repartit per l'Estat de forma discrecional, penalitzen Catalunya" apunta la consellera d'Economia en funcions, Natàlia Mas.

La pròpia Mas reclama que aquests percentatges s’apropin més al pes que té aquesta comunitat per població, el 16%, i pel que aporta al PIB estatal, el 19%. Aproximadament, la diferència reclamada es troba entre els 600 i els 900 milions d’euros.

Una situació diferent a la de Madrid, que capta un 30% en ambdós conceptes. Per tot plegat, des de la Generalitat temen que, per liderar el rànquing, se’ls apliqui un mecanisme de correcció. I és que, recordem, Catalunya ha recaptat més de 8mil milions d’euros. Lluny dels 7mil milions rebuts per Andalusia i el 6mil 800 milions per la Comunitat de Madrid.

Pel que fa als beneficiaris, des del departament celebren que 7 de cada 10 euros arriben a empreses o corporacions catalanes. Entre els projectes, destaquen els de la indústria de l’automòbil i els d’impulsar la xarxa ferroviària.