A Catalunya, l’Ictus afecta cada any més de 13.000 persones

A 'La Ciutat' ens hem volgut fixar en l’hospital Trueta de Girona, que va registrar l’any passat un total de 708 ingressos a la Unitat d’Ictus d’aquest centre de referència en el tractament d’aquesta afectació. Aquest divendres, aquesta unitat tornarà a fer ecografies de caròtides per comprovar l’estat de les artèries. N'hem parlat amb el doctor Mikel Terceño, neuròleg del servei d’Ictus d'aquest centre hospitalari.

La prevenció és clau

El doctor Mikel Terceño explica que la prevenció és clau per no acabar patint un Ictus. Per això recomana mantenir un estil de vida saludable, amb una alimentació equilibrada i amb els menors ultraprocessats possibles. A més, apunta al tabaquisme com una de les principals causes d'aquest problema neurològic. Explica que és molt important no ser sedentaris.

Atenció telemàtica

En gairebé 200 ocasions, el Trueta de Girona va prestar assistència mitjançant la xarxa teleictus, sistema que permet als hospitals de referència que disposen d’un equip de neuròlegs especialitzats donar suport a temps real via telemàtica a les urgències dels hospitals comarcals que reben un pacient amb ictus.