Amb 65.000 donacions, tindríem prou plasma per obtenir proteïnes i elaborar medicaments que són vitals per alguns malalts. Per incrementar les donacions, el Banc de Sang ha engegat un pla que ha de permetre reduir la dependència d’altres països. N’hem parlat amb Roser Vallès, responsable del programa plasma del Banc de Sang i Teixits i també amb Neus Espert, pacient immunodeficient que rep tractament amb medicaments elaborats amb plasma.