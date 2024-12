Catalunya, a la cua en matemàtiques amb un 42% d'alumnes de 4t de primària amb nivell baix o molt baix

Els alumnes de 4t de primària de Catalunya se situen a la cua en nivell de matemàtiques.

Un 41,8% dels alumnes catalans de 4t de primària tenen un nivell baix o molt baix de matemàtiques, segons l'Estudi Internacional de Tendències Matemàtiques i Ciències de l'Associació Internacional per a l'Avaluació del Rendiment Educatiu. L'alumnat catalana obté una puntuació mitjana global de 489 punts i se situa en la part baixa del gràfic.

En concret és un dels tres territoris amb puntuacions més baixes, només superat per França i Xile. Els alumnes catalans se situen a 25 punts del total de la Unió Europea. Per una altra banda, i veient el costat positiu hi ha més d’un 37% d'alumnes catalans amb nivell intermedi, un 17% amb nivell alt i un 3% avançat.

Pel que fa al rendiment, Catalunya se situa entre els cinc territoris participants a l'estudi amb nivells més baixos, per davant de Bèlgica, Nova Zelanda, França i Xile i a poca distància d'Espanya, on un 9,8% dels alumnes tenen un nivell molt baix, un 28% baix, un 36,9% intermedi, un 21,1% alt i un 4,2% avançat.

Consciència ambiental

D'altra banda, l'estudi analitza la consciència ambiental dels alumnes i els catalans obtenen una puntuació de 517 punts, assolint també el nivell intermedi de la competència. En aquest cas, hi ha un 7,9% d'alumnes en el nivell molt baix, un 21,3% en el nivell baix, un 35,3% en el nivell intermedi, un 26,4% en el nivell alt i un 9,1% en l'avançat.