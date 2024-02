El cas Dani Alves: claus jurídiques i psicològiques

Avui, l'Audiència de Barcelona ha celebrat la primera sessió del judici contra Dani Alves per la presumpta agressió sexual a una jove. Ha començat avui a les 10h del matí amb les qüestions prèvies i ha continuat amb la declaració de la víctima, que s'ha fet a porta tancada i amb una mampara per separar-la de l'acusat.



L'advocat Pablo de Palacio explica que els canvis en les versions de Dani Alves sobre els fets "dificulten la presumpció d'innocència", especialment, perquè van "succeir en un lloc privat i no hi ha testimonis". Davant l'atenuant d'alcoholisme que vol presentar la defensa, l'advocat assegura que "s'ha de demostrar, no val només amb la seva paraula". Preguntat per la possibilitat que la defensa i l'acusació arribin a un acord, Pablo de Palacio diu que "és complicat, però fins al moment de les conclusions poden arribar a un acord i modificar els seus escrits".



Per la seva banda, la psicòloga del Centre Jove d'Atenció a les sexualitats especialitzada en violències masclistes, Raquel Gómez, explica que sempre és complicat per a una víctima denunciar un cas d'agressió o violació, i encara més, si l'acusat és un personatge públic. La psicòloga afegeix que casos com la denúncia de la futbolista Jenni Hermoso o el moviment del 'Me too' poden ajudar a eliminar aquesta xacra.